ПРОЩЕ ГОВОРЯПод Териберкой заложили первый камень будущего ветропарка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.19 19:30

Завершилась экспедиция на Северную Землю судна «Профессор Молчанов»

Ученые исследовали флору, фауну и геологию островов. Северная Земля считается одним из самых труднодоступных архипелагов Арктики. Переход до нее занимает несколько дней, а возможность проведения работ зависит от ледовой обстановки и погоды.

Экспедиция для исследования островов Карского моря вышла из Архангельска 16 августа. В рейсе участвовали 22 специалиста. Всего было обследовано 10 крупных островов. В составе группы ученых были четыре водолаза, они совершили ряд погружений. Исследователи взяли более 200 гидробиологических проб. Карское море принято считать самым малопродуктивным среди морей российской Арктики. Но результаты экспедиции это опровергли. Настоящим открытием специалисты назвали  широкое распространение в этом районе зарослей морской капусты - ламинарии. Ученые так же встретили крупное стадо белух - почти 200 животных, которые охотились на сайку.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Давид Осипович Вернер
19.09.19 18:28
В Мурманской области ТОЛЬКО цены НА ВСЁ выше нормы...
Комментарий к новости:В Мурманской области температура воздуха ниже нормы
Иван
19.09.19 14:44
Папанина 21,отопления нет. 051 говорят, заявку принили, передадим, а толку? Ничего не меняется. Сегодня уже снег шёл.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Олег
19.09.19 12:05
Крупской 18.Когда включат отопление???Телефон "горячей линии"не отвечает!
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа.04:00«Международные новости». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПочти 8% составил прирост поступлений по страховым взносам в Мурманской области-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 21 копейку, евро - на 30-PRO ЭнергетикуПод Териберкой заложили первый камень будущего ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыСтарикам обещают повышение пенсий в полтора раза выше инфляции
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 202 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика