Завершилась экспедиция на Северную Землю судна «Профессор Молчанов»

Ученые исследовали флору, фауну и геологию островов. Северная Земля считается одним из самых труднодоступных архипелагов Арктики. Переход до нее занимает несколько дней, а возможность проведения работ зависит от ледовой обстановки и погоды.

Экспедиция для исследования островов Карского моря вышла из Архангельска 16 августа. В рейсе участвовали 22 специалиста. Всего было обследовано 10 крупных островов. В составе группы ученых были четыре водолаза, они совершили ряд погружений. Исследователи взяли более 200 гидробиологических проб. Карское море принято считать самым малопродуктивным среди морей российской Арктики. Но результаты экспедиции это опровергли. Настоящим открытием специалисты назвали широкое распространение в этом районе зарослей морской капусты - ламинарии. Ученые так же встретили крупное стадо белух - почти 200 животных, которые охотились на сайку.