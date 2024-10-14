Завершилась Международная неделя письма, в рамках которой ежегодно проходит Всемирный день почты

В настоящее время появляются всё новые технологии, помогающие сделать процесс взаимодействия с почтовым управлением для горожан проще и удобнее. Появляются новые отделения, а старые приводят в должный вид. Например, в посёлке Шонгуй месяц назад открылось обновлённое почтовое отделение.

Представить современную жизнь без почты просто нельзя. Ведь каждый день её сотрудники трудятся, чтобы мы в срок получили свои письма и посылки. На сегодняшний день в Мурманской области более 100 отделений связи и в них работает порядка 900 человек.

Наталья Иринина, советник департамента по операционному управлению УФПС Мурманской области АО «Почта России»: «Ежедневно сортировочный узел, сортировочный центр города Мурманска обрабатывает пять тысяч 500 посылок. Это средний показатель. Письменная корреспонденция обрабатывается - 29500 единиц, это ежедневный средний объём».

9 октября работники почты отметили свой профессиональный праздник. К тождественной дате ремонт сделали в отделении посёлка Шонгуй. Можно уверенно сказать, что учреждение сейчас идёт в ногу со временем.

Наталья Иринина, советник департамента по операционному управлению УФПС Мурманской области АО «Почта России»: «Мы планируем усиливать развитие дистанционных услуг и цифровизировать свои услуги. Дистанционно каждый клиент может начать обслуживание уже у себя дома. Либо в своём офисе. Предзаполнить бланки, предоплатить свою услуги и уже принести в почтовое отделение - непосредственно в почтовое отделение, обсуживаясь практически без очереди и без задержек во времени».

А ведь когда-то о таком можно было только мечтать. Не так давно в отделениях связи появилась опция – выдача и приём почтовых отправлений по кюар-коду, что действительно сокращает время на обслуживание. При отправлении на одну минуту, при вручении – на 30 секунд. И даже не надо показывать паспорт.

У тех, кто работает на почте, за «пазухой» много житейских историй, ведь такая работа - это постоянное взаимодействие с людьми. Елена на почте трудится уже 24 года. На протяжении десяти лет из них она трудилась в посёлке Песчаный Мурманской области.

Елена Остапченко, начальник отделения почтовой связи н.п. Шонгуй: «Ообслуживали мы станцию Кица, которая находилась в пяти километрах. Туда я добиралась пешком. Я была единственный сотрудник: и начальник, и оператор, и почтальон. Путь мой составлял 4-5 км до Кицы. В каждом доме меня ждали как своего родного человека. Бабушки угощали пирожками и чаем».

Однако, бывали случаи, когда времени на раздумья нет, надо действовать быстро, чтобы помочь человеку. Особенно во время зимы у нас.

Елена Остапченко, начальник отделения почтовой связи н.п. Шонгуй: «Придя однажды к пенсионеру, доставляла ему пенсию, увидела огромный сугроб. Я понимала, что человек жив, ему нужны продукты, нужна пенсия, а добраться к нему нет возможности. Я дошла до других людей, взяла лопату, прокопала тропинку и так доставила пенсию. Потом он попросил принести продукты, которые я со следующей почтой принесла».

По словам жителей Шонгуя, в отделение они приходят как к себе домой – здесь их всегда радушно встретят и помогут отправить посылку, примут и помогут с оплатой коммунальных счетов, установят онлайн-приложение. Да и обновление помещения радует.

Нина Гусева: «На почте стало уютнее, обслуживание отличное – всегда культурно, вежливо девочки обслуживают».

Варвара Соловьёва: «Не то, что раньше было, конечно. Проще стало всё: приходишь и очереди нет. Сейчас очень красиво стало у нас, раньше было неудобство, а сейчас заходишь как в свою квартиру – всё удобно, всё хорошо».

Наталья Танаева: «Как в сказке – и светло, и красиво. Молодцы, что сделали такой ремонт. Приятно ходить. Ходим и за пенсией, и за всякими продуктами. Спасибо девочкам».

Стоит сказать, что с почтой связано и много увлечений. К примеру, филателия – коллекционирование почтовых марок, штампов и конвертов. А ещё есть посткроссинг.

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «У меня с почтой особые отношения, потому что я обожаю отправлять и получать открытки. Здорово, когда ты можешь послать кому-то тёплые слова на такой вот маленькой картонке. В этот раз я тоже решила воспользоваться этой возможностью. Купила в магазине красивые открытки, приобрела в почтовом отделении марки. К слову, чтобы отправить одну открытку по России нужна марка номиналом 25 рублей. Далее заполняю, клею марки. И всё – открытки готовы к отправлению. Отправляю Анечке в Нижний Новгород, Галинке - в Петрозаводск и Сашуле - в Воронеж. Девчонки, ждите».

А что на Главпочтампе - центральном отделении в Мурманске, которое считается самым загруженным? Так ли удобно пользоваться его услугами?

Светлана Воронина: «Посмотрите, вообще нет очереди. Я сюда зашла, за пять минут решила все свои вопросы и ушла. Пользуюсь давно приложением. Это очень удобно, теперь даже не надо паспорт показывать. Приходит смс-подтверждение, сообщаешь об этом оператору, в он тебе выдаёт корреспонденцию. Очень удобно».

Анна Валан: «Я очень удивляюсь, если ругают сейчас почту. Этим почтовым отделение я всегда пользуюсь, мне очень нравится. В последнее время вообще прекрасно здесь».