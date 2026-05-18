Завершилась первая профессиональная смена «МедиаМаяк»

Юные медийщики представили компетентному жюри свои итоговые проекты на основе полученных знаний.

Подготовить проекты необходимо было в крайне сжатые сроки – три дня. Однако за это время у ребят успели родиться и идеи, и сам материал. Основывались начинающие блогеры на актуальных темах и цепляющих инфоповодах. Например, команда из Апатитов вдохновилась нетипичным событием, которое произошло в их городе.

Алиса Бирюкова, участница профессиональной смены «МедиаМаяк» из Апатитов: «Нас вдохновила новость о том, что в нашем городе пробегал лось! Своим видео я горжусь больше всего, советую вам посмотреть».

Ещё одним из профессиональных испытаний для участников стала работа в команде с малознакомыми людьми. Но как истинные покорители медиастихии они с задачей справились на отлично. И это было очевидно, ведь на одной площадке собрались ребята, жаждущие расти и развиваться в любимом деле.

Софья Костюшева, участница профессиональной смены «МедиаМаяк» из Мурманска: «Я очень рада, что у меня собралась такая команда. Я надеюсь, что всё сейчас пройдёт отлично».

Работы участников оценивали представители медиасреды табличками с одобрительными словами «Контент что надо!». Кроме того, давали авторам проектов полезные советы, на которых строятся качественные и цепляющие внимание зрителя новости.

Анастасия Карева, член жюри, директор «Академии телевидения» г. Мурманска: «Сегодня, когда я понимала, что дети создают свой контент для целевой аудитории, уверена, что они смогут это классно подать».

Также члены жюри отметили и сильные стороны учеников.

Никита Тихомиров, председатель Совета регионального отделения «Движение Первых» Мурманской области: «Мне очень сильно понравилась подача ребят».

«МедиаМаяк» продолжат и после официального завершения смены. Самых активных, упорных и трудолюбивых ребят будут сопровождать эксперты в дальнейшем развитии профессиональной деятельности.

Ольга Степакова, министр информационной политики Мурманской области: «Этот интерес есть и с нашей стороны, и от ребят. Поэтому нам важно эту работу продолжать, а самых заинтересованных будем растить дальше».

А в конце вечера с юными блогерами пообщался губернатор Мурманской области. Его визит ребята ожидали с нетерпением и, как настоящие журналисты, снимали всё происходящее на телефоны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я искренне бы очень хотел, чтобы вас прокачали, вы научились этой информацией пользоваться».

Без глубоких знаний и личной заинтересованности информация не будет такой доступной и занятной, поэтому расти и набираться опыта нужно постоянно. Впереди у молодых исследователей новые стадии обучения и проекты, которые мы сможем увидеть в скором времени.

