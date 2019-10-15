Завершилась реконструкция сквера на Театральном бульваре

Ремонт Театрального бульвара в Мурманске начался ещё весной. За несколько месяцев сквер преобразился до неузнаваемости. Здесь появились детские площадки, установлены скамейки и малые архитектурные формы, работает современные освещение и видеонаблюдение. Главными украшениями парка стали композиции на театральную тематику: скамейка «Дама с собачкой», часы с лирой, «Театральная тумба» и театр теней.

«Мы думали, что это будет 30 октября. Но наш подрядчик понимал, что нужно быстрее это делать, до снега, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские парки и скверы», - чтобы наши горожане и гости, которые в Мурманск приезжают, могли уже походить по осеннему парку. В принципе, этого мы добились. Максимально старались сделать всё так, чтобы было красиво. Надеюсь, эффект будет только положительный».

Первые гости обновленного сквера уже оценили его красоту. Ведь к тем же деревьям строители отнеслись максимально бережно, постарались сохранить каждое растение.

«Я случайно здесь оказалась, решила посмотреть открытие скверика, - рассказывает горожанка. - Давно смотрела на его фотографии. И, в общем-то, мне понравился. Я хочу пофотографировать, отправить фото своему сыну в Москву».

«Конечно, сквер преобразился. Он, конечно, стал очень красивым. Прогулочная зона и скамейки, все стало по-новому. Город, конечно, стал другим. Парки стали хорошие», - делится своими впечатлениями от увиденного мурманчанка.

«Прекрасное место. Стало очень уютно по сравнению с тем, что было. Есть с чем сравнить. Это прекрасно, есть детские площадки. Замечательно», - говорит северянка.

Стоит отметить, что скоро на скульптуре «Театральная тумба» появятся афиши предстоящих спектаклей Мурманского областного драмтеатра и театра кукол.