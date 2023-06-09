Завершились областные соревнования на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС» среди работников региональной Государственной противопожарной службы

Масштабные состязания состоялись на территории 12 пожарной части в Мурманске, в них приняли участие 6 команд.

Огнеборцам предстояло поднять пожарный рукав на площадку 3-го этажа учебной башни, спуститься с башни, на метр переместить с помощью кувалды автомобильную покрышку, пробежать «змейкой» определенный отрезок, а затем взять рукавную линию и вернуться на финиш с условным пострадавшим.

Газодымозащитники преодолевали полосу препятствий с включёнными дыхательными аппаратами, с полной боевой экипировкой, весящей более 25 килограммов. Задача огнеборцев не только быстро пройти этапы, но и выполнить все упражнения без ошибок, соблюдая требования безопасности.

По итогам состязания 1-е место заняла команда мурманского филиала.