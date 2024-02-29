Завершилось обучение общественных наблюдателей Мурманской области, которые примут участие в выборах Президента России

Всего подготовку прошли около 1200 человек. Это люди разного возраста и сферы деятельности, но объединило их одно – ответственное отношение к судьбе нашей страны.

Обучение общественных наблюдателей длилось несколько месяцев. Присоединиться к нему мог любой желающий, кому интересен избирательный процесс - практическая и законодательная его части.

Юлия Величко, руководитель Штаба общественного наблюдения Мурманской области: «С 2020 года законодательно появилась возможность направлять от общественных палат наблюдателей на УИКи. Это очень помогает нам вести мониторинг за соблюдением избирательных прав наших граждан. Напомню, что общественный наблюдатель – независимый наблюдатель на выборах, так как он абсолютно независим ни от кандидата, ни от политической партии».

Занятия были организованы в формате семинаров и тестирования, также участники в игровой форме отрабатывали ситуационные задачи, которые могут произойти на участках в дни голосования.

Ольга Юрьева, член Штаба общественного наблюдения Мурманской области: «Вчерашние наблюдатели становятся экспертами общественного наблюдения. Многие из тех, кто на прошлых выборах был в статусе наблюдателя, сегодня с нами в команде преподавателей. И успешно справляются с этой деятельностью. Это тоже очень важно».

Заинтересованность кандидатов в общественные наблюдатели приятно удивила преподавателей.

Николай Бут, член Штаба общественного наблюдения Мурманской области: «Общественные наблюдатели, на мой взгляд, очень подготовленные были. У меня где-то 30% были те, кто не в первый раз шли наблюдателями. Тестирование все прошли отлично».

Анна Климкина, муниципальный координатор наблюдателей: «Чему же научились кандидаты в общественные наблюдатели? Они узнали актуальные вопросы по законодательству, узнали о своих компетенциях. И одним из моментов было в обучающем семинаре - это информационная освещённость нашего населения».

Напомним, выборы Президента России состоятся с 15 по 17 марта.