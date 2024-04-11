Завершился грандиозный проект «Музыкальные надежды Арктики»

Финалом большой работы стал отчётный концерт сводного детско-юношеского симфонического оркестра Мурманской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также сводного детского хора Мурманской области.

Проект «Музыкальные надежды Арктики» проводится с 2019 года. Он состоит из серии мастер-классов от преподавателей ведущих учебных заведений России, лекций и конференций для творческих детей Заполярья. Итог большого обучения теперь нагляден – появился детско-юношеский симфонический оркестр, состоящий из юных музыкантов трёх регионов северо-запада.

Анна Гришко, автор и руководитель проекта, амбассадор Международной премии «Мы вместе»: «Создать такие коллективы могут единицы регионов. Мы очень гордимся, что у нас это получилось. Потому что это и технически сложно, много детей. И соединить в маленьком ансамбле много детей – очень сложно. Потому что они ещё небольшие, у них нет опыта. Если в целом говорить про наш регион, то у нас взрослого симфонического оркестра пока нет, только камерный замечательный - в филармонии».

Пять лет работы – и вот результат. Большой концерт на сцене мурманской филармонии. Сначала перед зрителями выступили профессиональные музыканты.

Кирилл Золочевский, солист Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко: «Полный зал, всегда очень приятно выступить с разной программой. Сейчас все эксперты исполняли музыку Рахманинова, который в прошлом году отмечал юбилей».

А второе отделение было посвящено ребятам. Вместе с детским коллективом выступил и детский свободный хор Мурманской области. Они исполнили старые добрые песни и завершили концерт композицией «Аллилуйя» из рок-оперы «Юнона и Авось».