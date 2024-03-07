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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.24 19:30

Завершился проект «ИнформУИК»

Напомним, с 17 февраля обходчики сообщали жителям региона всю доступную информацию о выборах главы государства, датах, местах и способах голосования.

Екатерина Тропина, секретарь участковой избирательной комиссии №72, координатор «ИнформУИК»: «Нам удалось попасть в порядка половины квартир, которые есть. Причины разные: где-то кто-то не живёт, кто-то переехал, мигранты - не входят в сферу, кого мы охватываем. Но остальные квартиры у нас хотя бы по разу все обошли. У нас 1048 квартир, мы обошли их все».

Сообщали обходчики, например, о том, что у избирателей, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не могут проголосовать на избирательном участке, есть возможность пригласить членов избиркома на дом. С 5 по 11 марта заявление о голосовании на дому можно подать через портал «Госуслуги». С 7 марта и не позднее 14.00 часов 17 марта можно обратиться в участковую избирательную комиссию письменно, лично или по телефону, также можно передать просьбу через родственников, соседей и соцработников.

Наталья Смирнова, избиратель: «Сейчас обстановка на дорогах такая, сами понимаете, пожилым горожанам очень сложно добираться даже до этого избирательного пункта. Они у нас и так не гуляют, потому что тяжело им гулять из-за скользких дорог. Из-за этого мы и голосуем на дому. А я голосовать тоже буду дистанционно».

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