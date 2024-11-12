Завершился региональный сбор кадетских классов МЧС

В старшей возрастной группе 1-е место досталось команде гимназии №1 г. Полярные Зори; а в младшей – команде школы №4 Апатитов.

Участники из разных уголков Заполярья в течение трёх дней боролись за переходящий кубок, проверяли свои силы, проходили через испытания.

Соревнования открыли творческими выступлениями, этапом «Представление команд», где юные спасатели смогли удивить судей креативным подходом.

За время соревнований ребята не просто отрабатывали отдельные навыки - они учились действовать как единая команда. Им пришлось столкнуться с серьёзными задачами: огневая подготовка потребовала концентрации, этап безопасности на воде - знаний и уверенности, а оказание первой помощи - особой внимательности.

Кадеты оказывали помощь пострадавшим в условиях, приближенных к реальным: накладывали повязки, правильно фиксировали конечности и эвакуировали раненых. Особенно важным специалисты называют этап боевого развёртывания, так как именно он ориентирован на допрофессиональную подготовку кадетских классов.

Эти испытания, по словам организаторов, помогли ребятам научиться справляться с волнением, поддерживать друг друга и находить выход из самых непростых ситуаций.

В упорной борьбе были выявлены сильнейшие и награждены кубками и дипломами.

В старшей возрастной группе 1-е место досталось команде гимназии №1 г. Полярные Зори; а в младшей – команде школы №4 Апатитов.