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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.20 19:30

Завершился ремонт двора на улице Сивко, 9. Северяне довольны результатом

Работы были выполнены в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Осмотреть обновленную территорию приехал сегодня  глава администрации Мурманска Евгений Никора и заместитель губернатора региона Оксана Астахова.

Этим летом во дворе на улице Сивко, 9 провели реконструкцию инженерных сетей, отремонтировали проезжую часть и тротуар, две лестницы и ливневую канализацию, смонтировали  новое освещение. Также была благоустроена дворовая территория.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Что касается дворовых территорий, в целом, у нас их 240, прилегающих к домам. И на сегодняшний день мы уже 61-процентную планку перешли по завершению работ. И остальные у нас находятся в стадии приближенной к завершению, в большинстве своём. Поэтому говорить, что есть опасения по отставанию дворовых территорий, у нас нет. И этот двор тому доказательство. Мы находимся на территории, которая готова к сдаче. То есть, все работы произведены».

Ранее сити-менеджер Евгений Никора уже приезжал на эту площадку. Тогда жильцы дома попросили расширить проезжую часть за счёт сужения тротуара. Пожелания мурманчан были учтены.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска:  «Мы также учли пожелания жителей по приведению в порядок контейнерной площадки. Здесь я хотел бы особо отметить совместную работу подрядчика с управляющей компанией. Они совместно привели контейнерную площадку в порядок, которая выходила за границы двора. Здесь исторически сложилось так, что контейнерная площадка выходит за границы двора. Кроме того, мы продолжили участок тротуара до лестницы, которая соединяет этот двор с соседним, что также не было предусмотрено в проекте».

Теперь жители двора довольны результатом проделанной работы. Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» за три года были благоустроены 33 дворовые территории, в этом году отремонтируют ещё 11.

 

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