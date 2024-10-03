Завершился северный завоз в районы Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока

Для доставки грузов было задействовано 87 морских и речных судов, 9 самолётов военно-транспортной авиации и 68 единиц автомобильного транспорта.

Как сообщает Минобороны РФ, всего в 135 труднодоступных пунктов доставлено свыше 72 тысяч тонн различных грузов. Это вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество и строительные материалы.

Для доставки грузов было задействовано 87 морских и речных судов, 9 самолётов военно-транспортной авиации и 68 единиц автомобильного транспорта.

На теплогенерирующие объекты Крайнего Севера, отдаленные гарнизоны Сибири и Дальнего Востока поставлено свыше 34 тысяч тонн топлива.

Также занимались военные и ликвидацией экологического ущерба в Арктической зоне. В текущем году на архипелаге Новая Земля собрано и вывезено обратными рейсами судов 700 тонн металлолома. Всего с 2015 года в северных широтах собрано и вывезено более 32 тысяч тонн металлолома.