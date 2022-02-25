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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.22 19:30

Завершился суд над Михаилом Веллером, которого поймали за рулём в нетрезвом состоянии

В январе 2022 года сына депутат Государственной Думы Алексея Веллера поймали за рулём в нетрезвом состоянии. Около месяца нарушителя пытались лишить прав. Сегодня мировой суд огласил решение.

Сотрудники ГИБДД остановили Михаила Веллера в начале января. Как заподозрили полицейские, мужчина за рулём находился в нетрезвом состоянии. Проверка на алкотестере показала, что Веллер младший действительно был под шафе.

Полицейские составили протокол и передали дело в суд. Нарушил правила - ответил по закону. Казалось бы, всё просто. Но дело начало затягиваться. Первое заседание отложили, потому что заболел адвокат Михаила, а затем и сам Веллер младший стал плохо себя чувствовать. Однако вечно тянуть было нельзя. И с третьей попытки суд состоялся. Правда, выяснилось, что Михаил Веллер уверен: он ничего не нарушал. Защищать его права пришли сразу два юриста: «Останавливается транспортное средство, проходит какой-то промежуток времени. Потом приходит Веллер Михаил Алексеевич. В этот момент и поясняет, что он не управлял. Управляла супруга. Что отображено в протоколе, который является по делу доказательством. Для устранения этих сомнений, чтобы установить лицо, совершившее правонарушение, мы считаем необходимым вызвать и опросить данное лицо. В качестве свидетеля. Чтобы она пояснила, действительно ли она управляла».

Однако на последнее заседание жена Михаила Веллера не пришла. Зато явился он сам. При поддержке адвокатов Михаил начал настаивать на том, что при проверке его на алкоголь, был нарушен протокол. Инспектор, по словам Веллера младшего, не объяснил Михаилу его права и, фактически, ввёл в заблуждение.

Михаил Веллер, нарушитель: «На мой вопрос к инспектору ГИБДД: «Где я могу написать свои комментарии»…  Я не про комментарии, я про согласен - не согласен. А вы понимаете, что в моём случае комментарии - это в принципе, что я хочу написать «не согласен». Я могу прокомментировать и написать, что не согласен. Пишите «согласен». Это зафиксировано на видео».

Однако суд объяснения Михаила Веллера не впечатлили. Ведь алкотестер чётко показал, что мужчина употреблял алкоголь перед тем как сесть за руль. И с этим спорить сложно. В итоге Михаила признали в пьяном вождении виновным:

- Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок один год 11 месяцев.

Не исключено, что поведение Михаила поменялось под давлением отца, депутата Государственной Думы Алексея Веллера. Он с самого начала отрицал случившееся. Видимо, пытался замолчать нелицеприятную ситуацию. Ведь до этого он сам принимал законопроект, ужесточающий наказания за нарушения ПДД. В том числе и за пьяную езду.

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