Завершился третий сезон федерального проекта «Надежды Арктики»

Напомним, это программа, созданная для того, чтобы повысить навыки учащихся музыкальных и школ искусств. Экспертами и наставниками выступают музыканты и преподаватели столичных коллежей, консерваторий и музыкальных учреждений.

С дыхательных упражнений и разминки голосового аппарата начинается практически каждый день Ионы. Девушка уже не представляет свою жизнь без пения. За долгие годы учёбы в школе искусств Полярного она освоила массу техник работы сольно и в составе хора. Но даже в этом нет предела совершенства. Сегодня с музыкантами занимаются признанные профессионалы.

Иона Сагур, воспитанница ДШИ, г. Полярный: «Нам помогли, какие-то моменты мы доработали, что-то нам объяснили».

Опытные педагоги тоже получают обратную связь: видно, насколько юные александровцы ждут мастер-классов проекта «Музыкальные надежды Арктики».

Яна Золочевская, преподаватель кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского: «Показывают разнообразную программу, мы с ними знакомимся, обмениваемся опытом с педагогами, дискутируем и пытаемся в творчестве что-то сотворить совместно».

В третий раз участники проекта – мастера музыкальных жанров из Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска – с практическими занятиями проехались по городам Мурманской области.

Анна Гришко, автор и руководитель федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0», г. Гаджиево: «Те эксперты, которые приезжают к нам уже не первый год, отмечают, как профессионально выросли дети. Они впитали знания, которое эксперты до них донесли. Эта долгосрочная работа даёт свои плоды».

К слову, в этом году «Музыкальные надежды Арктики 3.0» посвящены Году педагога и наставника в России, а также юбилею композитора Сергея Рахманинова.

Ольга Улиткина, директор детской школы искусств, г. Полярный: «Дети должны видеть то, что это профессия очень востребована, а навыки, полученные здесь, им так или иначе в жизни пригодятся».

Внесли эксперты и нотку неожиданности: дали бесплатные концерты для жителей Оленегорска и Заозерска. По традиции, сезон завершится совместным с преподавателями выступлением лучших учеников музыкальных учреждений и школ искусств.