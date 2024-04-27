Завод по переработке вторсырья «ЭкоСистемаСервис» распахнул своим двери для желающих сдать макулатуру и пластик

В благодарность за экологичное поведение для участников акции «Сдай мусор, спаси природу!» провели экскурсию и рассказали о секретах переработки вторсырья.

С продукцией завода «ЭкоСистемаСервис» северяне знакомы по красивым крышкам для уличных колодцев и тротуарной плитке. Но не все знают, что сделаны они из бытового мусора – пластиковых бутылок, которые многие из нас бездумно выбрасывают. А ведь можно привезти вторсырье на улицу Инженерная, что и сделали участники акции «Сдай мусор, спаси природу!», организованную Фондом поддержки экологических инициатив ЮНЭКО.

Ирина Горбатенко, эксперт Фонда ЮНЭКО: «Эту акцию мы объявили не так давно - неделю назад. А сегодня я в окружении экоактивистов – молодых, активных, желающих сохранить нашу природу».

Оксана Карнатова, председатель Молодёжного совета Мурманскстата: «Мы с Мурманстата. Мы второй год активно собираем пластик, бумагу, батарейки. Сегодня мы пришли на экскурсию, чтобы увидеть, что из этого делается. Нам интересно».

Военный инженер Игорь Кучеров узнал про акцию из соцсетей и без раздумий присоединился к дружной компании. Он давно сортирует мусор дома и не считает для себя зазорным отвести его на завод по переработке вторсырья, а всё потому, что любит свой край и своих детей.

Игорь Кучеров, мурманчанин: «Я побывал на городской свалке и на меня это очень неприятно подействовало. Я знаю куда это идёт в других странах, например, в Швеции всё это перерабатывается, а у нас только один процент. Больно за нашу страну».

За сдачу макулатуры и пластик, вообще- то, можно получить деньги - пусть и небольшие. Но на этот раз все вырученные средства решили потратить на благотворительные цели. В этом и заключается экологичное поведение.

Александр Жигулин, основатель компании «ЭкоСистемаСервис»: «Нам на склад периодически привозят очень старые издания книг, например, и вот такие интересные экспонаты. Я их коллекционирую».

Много интересных фактов рассказал основатель компании Александр Жигулин. А вы знали, что одна тонна макулатуры, пущенная на вторичную переработку, сохраняет от вырубки восемь деревьев? Или, что каждый из нас в год производит 400 килограммов бытового мусора? Теперь знаете!