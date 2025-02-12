Завод по производству сжиженного природного газа в Мурманской области планируют построить до 2030 года

Об этом во время своего выступления в Совете Федерации сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что к этому же периоду планируется и возведение соответствующей инфраструктуры, ведь сырьё для проекта «Мурманский СПГ» пойдёт через новый газопровод Волхов – Мурманск протяженностью порядка 1300 километров.

Речь о заводе, который компания «НОВАТЭК» планирует построить в посёлке Белокаменка. Его мощность, по некоторым данным, составит около 20 миллиона тонн, а строительство трёх линий сжижения, скорее всего, будут осуществлять несколькими этапами с 2027 по 2030 год.

Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ в марте сообщал, что возведение ветки Волхов - Мурманск уже началось. Изначально предполагалось, что её реализацией будет заниматься «НОВАТЭК», но в конце прошлого года правительство передало строительство компании «Газпром».