Заводим «личный кабинет» на сайте «ЕРЦ» и оплачиваем квитанции быстро и без комиссии

Счета за общедомовые теперь можно оплачивать в «личном кабинете» на сайте Единого расчётного центра. Это удобно, быстро, а главное, безопасно, отмечают специалисты.

Квитанции с суммами за общедомовые услуги уже в почтовых ящиках мурманчан. Оплатить их можно удалённо по Интернету в «личном кабинете» на сайте Единого расчётного центра. Сделать это просто - достаточно лишь ввести лицевой счёт, указанный на квитанции. Все данные о квартире загрузятся автоматически, после чего достаточно нажать кнопку «Оплатить». Процедура занимает гораздо меньше времени, нежили визит в офис организации, комиссия за услугу так же не взимается. А процесс даже проще покупки в онлайн-магазинах.

Если что то не получается, то всегда можно проконсультироваться со специалистами центра по телефону, указанному на сайте.

Сергей Смольянов, генеральный директор ООО «ЕРЦ»: «Лицевой счёт для оплаты находится в правом верхнем углу квитанции. Он выделен крупным шрифтом. На сайт «ЕРЦ» его можно ввести в разделе «Оплата квитанций» и совершить оплату картой любого банка без комиссии в режиме онлайн».