Заводское литературное объединение может появиться на СРЗ «Нерпа»

Судоремонтники предприятия «Нерпа» - люди разносторонние и общительные. Это заводчане и продемонстрировали писателю Дмитрию Коржову на творческом вечере в литературной гостиной.

Писатель Дмитрий Коржов родился в Перми, но жизнь прочно связала его с Мурманском. К Заполярью поэт и критик прикипел всей душой. При написании романа, теперь уже трилогии «Мурманцы», Дмитрию нередко приходилось неделями изучать архивные документы, чтобы произведение, несмотря на художественной стиль, получилось более достоверным.

«Я по рождению немуранчанин, я, наверное, правильно воспитан, - признаётся Дмитрий Коржов, мурманский писатель. - Я считаю, если ты живёшь в этом городе, считаешь себя мурманчанином, то должен знать этот город с первых улиц и с первых могил».

В большом ЗАТО Дмитрий Коржов – гость частый. Около года назад писатель презентовал здесь большую энциклопедию о жизни и творчестве своего друга и наставника Виталия Маслова. Теперь к 60-летию соотечественника и коллеги Николая Колычева свет увидела ещё одна книга.

«Этого не замечаешь, но о Колычеве я писал всю жизнь, как и о Маслове, - говорит Дмитрий Коржов, писатель. - О Виталии Маслове у меня вышла большая книга, о Колычеве – это пока ещё первый шаг к большой книге, это очерк творчества. Я пишу только о поэзии, касаясь судьбы, но не в подробностях. Чтобы о каждой вехе в его жизни рассказать, потребуется много времени. Жизнь у Николая Владимировича была трудной, ломанной».

Обычно писатель сам дарит свои книги библиотекам, музеям и людям. А теперь на книжной полке у Коржова появится издание о «Нерпе», её истории и людях, стоявших у истоков судоремонта Заполярья.

«Я на «Нерпе» давно не был, - сказал Дмитрий Коржов. – Поэтому мне радостно, что меня пригласили не просто в Снежногорск, а именно на предприятие, очень достойное и славное. Это связанно и с будущим нашей страны: главные союзники России - это её армия и флот, а здесь поддерживают в нормальном состоянии наш флот».

Ещё один подарок от заводчан – творческий. Снежногорцы прочли стихотворения поэта.

Уезжая, Дмитрий пообещал вернуться, тем более впереди у Коржова и «Нерпы» долгий творческий путь – писатель согласился помочь в организации заводского литературного объединения.