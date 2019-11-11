ЗНАКИ: Год завершается - заглядываем в будущее вместе с Сергеем ЗгазинскимПервый заместитель стал генеральным директором АО «Апатит»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.19 19:30

Заводское литературное объединение может появиться на СРЗ «Нерпа»

Судоремонтники предприятия «Нерпа» - люди разносторонние и общительные. Это заводчане и продемонстрировали писателю Дмитрию Коржову на творческом вечере в литературной гостиной.

Писатель Дмитрий Коржов родился в Перми, но жизнь прочно связала его с Мурманском. К Заполярью поэт и критик прикипел всей душой. При написании романа, теперь уже трилогии «Мурманцы», Дмитрию нередко приходилось неделями изучать архивные документы, чтобы произведение, несмотря на художественной стиль, получилось более достоверным.

«Я по рождению немуранчанин, я, наверное, правильно воспитан, - признаётся  Дмитрий Коржов, мурманский писатель. - Я считаю, если ты живёшь в этом городе, считаешь себя мурманчанином, то должен знать этот город с первых улиц и с первых могил».

В большом ЗАТО Дмитрий Коржов – гость частый. Около года назад писатель презентовал здесь большую энциклопедию о жизни и творчестве своего друга и наставника Виталия Маслова. Теперь к 60-летию соотечественника и коллеги Николая Колычева свет увидела ещё одна книга.

«Этого не замечаешь, но о Колычеве я писал всю жизнь, как и о Маслове, - говорит Дмитрий Коржов, писатель. - О Виталии Маслове у меня вышла большая книга, о Колычеве – это пока ещё первый шаг к большой книге, это очерк творчества. Я пишу только о поэзии, касаясь судьбы, но не в подробностях. Чтобы о каждой вехе в его жизни рассказать, потребуется много времени. Жизнь у Николая Владимировича была трудной, ломанной».

Обычно писатель сам дарит свои книги библиотекам, музеям и людям. А теперь на книжной полке у Коржова появится издание о «Нерпе», её истории и людях, стоявших у истоков судоремонта Заполярья.

«Я на «Нерпе» давно не был,  - сказал  Дмитрий Коржов. – Поэтому мне  радостно, что меня пригласили не просто в Снежногорск, а именно на предприятие, очень достойное и славное. Это связанно и с будущим нашей страны: главные союзники России - это её армия и флот, а здесь поддерживают в нормальном состоянии наш флот».

Ещё один подарок от заводчан – творческий. Снежногорцы прочли стихотворения поэта.

Уезжая, Дмитрий пообещал вернуться, тем более впереди у Коржова и «Нерпы» долгий творческий путь – писатель согласился помочь в организации заводского литературного объединения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.11.19 14:13
Мы, учащиеся, администрация МБОУ КШМ и педагоги, помним и скорбим по поводу трагедии, случившейся летом сего года в Баренцевом море. Что сказать и написать: погиб офицер, гордость ВМФ РФ, находясь на
Комментарий к новости:Имя Героя России Дениса Опарина в сердцах северян
Сергей
07.11.19 22:41
Не хочу никого обидеть, но подобные операции (т.н. "вытягивание" костей) давно и успешно - бесплатно - по квотам (надо просто немного подвигаться маме для ее получения) делают в РНЦ "Восстановительная
Комментарий к новости:Поможем Данилу Зобнину стать супергероем
Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Альпийская баллада». Художественный фильм (6+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное молоко-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 19 копеек, евро – на 5 копеек-PRO ЭнергетикуО «третьей ноге» в энергетике Мурманской области говорили во время конференции «СевТЭК-2019»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыКапремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир и в рамках софинансирования
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
03.11.19: Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Как Вы на это откровение чиновника реагируете?Проголосовало: 487 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика