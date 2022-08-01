Завораживающее «Сияние» Мончегорска – на целую неделю

Первый блин - не комом! С 25 по 31 июля в Мончегорске состоялся один из самых ярких фестивалей. Цель проекта «Сияние» – дать возможность северянам открыто взаимодействовать с городским пространством через искусство и самовыражение. Несмотря на сезон отпусков, организаторы приняли свыше 700 заявок на участие.

Первый паблик-арт фестиваль «Сияние» состоялся в Мончегорске. Шоу флайбордистов, мастер-классы, зажигательная дискотека, артисты балета, вокал и многое другое радовало жителей и гостей города всю прошлую неделю.

Первый блин - не комом! С 25 по 31 июля в Мончегорске состоялся один из самых ярких фестивалей. Цель проекта «Сияние» – дать возможность северянам открыто взаимодействовать с городским пространством через искусство и самовыражение. Несмотря на сезон отпусков, организаторы приняли свыше 700 заявок на участие.

Виктор Садчиков глава администрации Мончегорска: «Город - это не только красивые улицы, новые тротуары, отремонтированные дворы. Городу нужны краски, тем более сами знаете, север, полярная ночь - всё это серовато выглядит в полярную ночь. Да, и летом. Сейчас на нашей Ленинградской набережной идёт благоустройство, проводятся мероприятия, людям нравится».

Уникальная особенность праздника в его формате – вместе с профессиональными артистами на сцену вышли и горожане, которые активно и всю неделю принимали участие в мастер-классах, готовили свои номера. Кульминационной точкой выступлений стало шоу флайбордистов и зажигательная дискотека от одного из лучших Dj России, Dj Light.

- Очень понравилось шоу, потому что нам очень не хватает таких эмоций. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше. Просто для души, чтобы просто попеть, потанцевать, чтобы было весело.

Северяне могли попробовать себя в битбоксе вместе с чемпионом России и видеоблогером Валентином Фокиным. А художник-дизайнер, автор уникального стиля каллиграфии Виктор Пушкарев помогал участникам мероприятия делать уникальный орнамент на футболках.

- Удивили новым звучанием! Хореография на высоте, что-то удивительное. Валентин Фокин это конечно кудесник. Он травит невероятное. Услышать такое получается не каждый день.

Всю неделю жители Мончегорска принимали участие в мастер-классах по росписи скамеек, игре на барабанах, вокалу, танцам, изготовлению арт-объектов из металла и печати на футболках. И благодаря этим активностям на Ленинградской набережной появились расписанные скамейки, а в черте города можно найти малые архитектурные формы «Олень» и «Рыба» сделанные из металла.

- Эмоции помогают жить, помогают развиваться. Я готова тут целыми днями и ночами проводить всё это время - настолько здесь интересно, настолько захватывающе. Столько нового мы узнаем волонтёря здесь. Казалось, отдаёшь немного, а получаешь гораздо больше. Только ради этого можно ходить, помогать. Я готова рыть землю, но узнавать что-то новое всегда.

Организаторы надеются, что фестиваль станет традиционным и ещё более масштабным.