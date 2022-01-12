Завораживающие огни Мурманска, или В ближайшую пятницу на улице Воровского откроют гастрофестиваль «Вкус Арктики»

Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню Арктической кухни. Там же будет организована туристическая выставка «Murmansk.Тravel Market».

Инициаторы проекта обещают влюбить посетителей в наш край заново, впрочем, чтобы увидеть красоты, не нужно далеко ехать. В этом году областной центр украшен как никогда пышно и масштабно. Операторы телередакции «Арктик-ТВ» попытались передать для вас атмосферу нарядного праздничного Мурманска.

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