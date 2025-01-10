Завтра, 11 января, в Мурманске завершится полярная ночь и приходит долгожданный первый рассвет

Восемнадцатая встреча любителей приветствовать Светило традиционно состоится на Солнечной горке. Это сопка на 1387-м километре федеральной трассы «Кола» в черте города.

В 12.29 солнце начнёт выглядывать из-за горизонта. В этом году оно пробудет на небе 54 минуты.

Добраться к месту акции можно будет на автобусе, который следует по маршруту №7Т. В 10.30 он остановится на разворотном кольце на улице Зои Космодемьянской, а в 11 часов отправится на встречу солнца.

Перед смотровой площадкой волонтёры будут раздавать сувенирные значки, артисты ДК Ленинского округа будут водить хороводы и угощать гостей горячим чаем.