Завтра профессиональный праздник отметят работники Следственного комитета Российской Федерации

В Мурманской области в структуре следкома есть особое звено, следователи которого раскрывают особо тяжкие преступления исключительно закрытых городов региона.

В структуру следственного отдела по закрытым административным образованиям майор юстиции Людмила Вдовенко пришла из Министерства внутренних дел. Она ещё подростком твёрдо решила стать тем, кто будет охранять букву закона.

Людмила Вдовенко, старший следователь следственного отдела по ЗАТО Мурманской области следственного управления СК РФ: «15 лет у меня уже есть выслуги – работаю следователем. Правильно говорят, следователь – это не профессия, это образ жизни. Это либо нравится, либо не нравится».

Для женщин в профессии послаблений нет, работают с мужчинами на равных. Однако зачастую пользуются природной женской интуицией и чутьём. Главным плюсом и источником вдохновения Людмила Владимировна считает закономерный итог любого расследования, когда преступник несёт заслуженное наказание. Так, например, в прошлом году справедливость восторжествовала в деле по расхищению бюджетных средств.

Людмила Вдовенко, старший следователь следственного отдела по ЗАТО Мурманской области следственного управления СК РФ: «Благодаря доказательствам и под тяжестью собранных улик, при содействии оперативных сотрудников ОБЭП виновный признал в полном объёме и возместил ущерб, а это свыше 7,5 млн рублей, похищенных бюджетных денежных средств».

Нельзя ограничиться, например, лишь экономическими преступлениями, приходится расследовать убийства, истязания и прочие бесчинства, совершаемые не всегда благополучными жителями городов ЗАТО, признаётся следователь. Однако это повод для развития профессиональных качеств и навыков. Даже спустя долгие годы работы в органах, не удаётся полностью абстрагироваться от чудовищности тех или иных преступлений, но каждое последующее дело проще раскрывать, если есть прецеденты и, если понимаешь механизмы действия обвиняемого.

Людмила Вдовенко, старший следователь следственного отдела по ЗАТО Мурманской области следственного управления СК РФ: «Специфика работы в том, что категория дел другая: это развивает ум, логику. Ты не стоишь на месте, совершенствуешься. Поняв алгоритм расследования одной категории дел, ты переходишь на категорию других, которых раньше не знал».

Не обходится в работе и без помощи других правоохранительных органов, с которыми следователи находятся в постоянном оперативном взаимодействии. И конечно, немаловажным фактором успеха остаются свидетельские показания. Многие преступления удалось бы раскрыть в разы быстрее, если бдительных и отзывчивых граждан было больше. Скоро структура отметит свой профессиональный праздник – 11 лет со Дня образования Следственного комитета Российской Федерации.