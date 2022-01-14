14 января в Мурманске стартует масштабный гастрономический фестивальЭпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.22 19:30

Завтра профессиональный праздник отметят работники Следственного комитета Российской Федерации

В Мурманской области в структуре следкома есть особое звено, следователи которого раскрывают особо тяжкие преступления исключительно закрытых городов региона.

В структуру следственного отдела по закрытым административным образованиям майор юстиции Людмила Вдовенко пришла из Министерства внутренних дел. Она ещё подростком твёрдо решила стать тем, кто будет охранять букву закона.

Людмила Вдовенко, старший следователь следственного отдела по ЗАТО Мурманской области следственного управления СК РФ: «15 лет у меня уже есть выслуги – работаю следователем. Правильно говорят, следователь – это не профессия, это образ жизни. Это либо нравится, либо не нравится».

Для женщин в профессии послаблений нет, работают с мужчинами на равных. Однако зачастую пользуются природной женской интуицией и чутьём. Главным плюсом и источником вдохновения Людмила Владимировна считает закономерный итог любого расследования, когда преступник несёт заслуженное наказание. Так, например, в прошлом году справедливость восторжествовала в деле по расхищению бюджетных средств.

Людмила Вдовенко, старший следователь следственного отдела по ЗАТО Мурманской области следственного управления СК РФ: «Благодаря доказательствам и под тяжестью собранных улик, при содействии оперативных сотрудников ОБЭП виновный признал в полном объёме и возместил ущерб, а это свыше 7,5 млн рублей, похищенных бюджетных денежных средств».

Нельзя ограничиться, например, лишь экономическими преступлениями, приходится расследовать убийства, истязания и прочие бесчинства, совершаемые не всегда благополучными жителями городов ЗАТО, признаётся следователь. Однако это повод для развития профессиональных качеств и навыков. Даже спустя долгие годы работы в органах, не удаётся полностью абстрагироваться от чудовищности тех или иных преступлений, но каждое последующее дело проще раскрывать, если есть прецеденты и, если понимаешь механизмы действия обвиняемого.

Людмила Вдовенко, старший следователь следственного отдела по ЗАТО Мурманской области следственного управления СК РФ: «Специфика работы в том, что категория дел другая: это развивает ум, логику. Ты не стоишь на месте, совершенствуешься. Поняв алгоритм расследования одной категории дел, ты переходишь на категорию других, которых раньше не знал».

Не обходится в работе и без помощи других правоохранительных органов, с которыми следователи находятся в постоянном оперативном взаимодействии. И конечно, немаловажным фактором успеха остаются свидетельские показания. Многие преступления удалось бы раскрыть в разы быстрее, если бдительных и отзывчивых граждан было больше. Скоро структура отметит свой профессиональный праздник – 11 лет со Дня образования Следственного комитета Российской Федерации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире05:20«Американец». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Среди олив». Художественный сериал, 1 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Новый год – новая зарплата: кому готовы платить больше 150 тысяч рублей в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар – подрос почти на 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Жители дома №2 по улице Полярный Круг засыпают под звуки капели... Но им это не нравится!-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика