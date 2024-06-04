Завтра в Мончегорске открывается «Нордическая выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп»

Обновленные коллекции специально отобраны для заполярного климата и будут представлены из магазинов скандинавских брендов из Санкт - Петербурга. Выставка с сезонной выгодой пройдёт с 5 по 9 июля включительно.

Из-за прекращения поставок в Россию норвежских брендов одежды её ассортимент стремительно сузился, закрылось и большинство магазинов, торговавших такими вещами. Однако, спрос на коллекции из Скандинавии только вырос. Спасает ситуацию товарный остаток, который сейчас распространяют со скидками на специализированных выставках.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрывается очередной магазин, мы выкупаем товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток из магазина «Норвэй», а также маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

На выставке представлены в основном норвежские вещи, но также есть верхняя одежда от производителей из Финляндии, Швеции и Канады. Кожаные и меховые изделия из Италии, Германии, Турции и Греции со скидками до 70%.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Мы представляем демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели непромокаемые и непродуваемые, выдерживают температуру от нуля до плюс десяти градусов, идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон, это раз! Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием.

Только пять дней - с 5 по 9 июня включительно – «Норвежская выставка» ждёт гостей с 10 до 20 часов. Коллекции брендовой верхней одежды будут представлены со скидками до 70% в Мончегорске на Центральной площади в торговом доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (цокольный этаж, ориентир - воздушные шары».

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