Андрей Чибис поручил усилить контроль за любительским рыболовством в Мурманской областиС 1 июня расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.24 19:30

Завтра в Мончегорске открывается «Нордическая выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп»

Обновленные коллекции специально отобраны для заполярного климата и будут представлены из магазинов скандинавских брендов из Санкт - Петербурга. Выставка с сезонной выгодой пройдёт с 5 по 9 июля включительно.

Из-за прекращения поставок в Россию норвежских брендов одежды её ассортимент стремительно сузился, закрылось и большинство магазинов, торговавших такими вещами. Однако, спрос на коллекции из Скандинавии только вырос. Спасает ситуацию товарный остаток, который сейчас распространяют со скидками на специализированных выставках.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрывается очередной магазин, мы выкупаем товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаем товарный остаток из магазина «Норвэй», а также маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

На выставке представлены в основном норвежские вещи, но также есть верхняя одежда от производителей из Финляндии, Швеции и Канады. Кожаные и меховые изделия из Италии, Германии, Турции и Греции со скидками до 70%.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Мы представляем демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели непромокаемые и непродуваемые, выдерживают температуру от нуля до плюс десяти градусов, идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон, это раз! Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием.

Только пять дней - с 5 по 9 июня включительно – «Норвежская выставка» ждёт гостей с 10 до 20 часов. Коллекции брендовой верхней одежды будут представлены со скидками до 70% в Мончегорске на Центральной площади в торговом доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (цокольный этаж, ориентир - воздушные шары».

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Не факт». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)О госпрограмме долгосрочных сбережений подробно осведомлён только 1 из 10 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 62 копейки, евро потеряло почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика