Завтра в Оленегорске открывается «Нордическая выставка» одежды, которая реализует остатки коллекций верхней одежды с закрывшихся скандинавских магазинов

Компания «Орсо Групп» выкупила весь товарный остаток и распродаёт его по всем регионам страны с большой выгодой. Выставка продлится по 16 июня включительно.

После введения санкций компания «OrsoGroup» приобрела у европейских фирм партии верхней одежды и организовала по регионам России работу выездных выставок. В начале месяца такая с успехом состоялась в Мончегорске, а на этой неделе компания проводит продажи в Оленегорске. Здесь брендовые европейские вещи можно будет приобрести со скидками до 70%.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй», а также с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Перед вами представлены демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели делаются непромокаемыми и не продуваемыми. Они выдерживают температуру воздуха от нуля до плюс десяти градусов, идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка.

Многие северяне уже успели совершить выгодную покупку и приобрести норвежские премиальные вещи по привлекательным ценам.

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Потом, оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только пять дней - с 12 по 16 июня включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена на центральной площади в Оленегорске по адресу: Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур». Ориентир - воздушные шары).

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