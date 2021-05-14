Заяц прискакал в Мурманск на экскурсию

Лисы, горностаи, лоси, а теперь и зайцы. Ушастого жителя леса заметили в одном из гаражных городков Мурманска.

Мурманчанин увидел в центре Мурманска зайца. Он снял видео с ушастым гостем ранним утром, когда тот пробегал в районе улицы Софьи Перовской.

Что заставило лесного жителя выйти в город, непонятно. Ведь здесь шумно, да и люди по идее не должны вызывать у зайцев доверия. А бродячие собаки так и вовсе представляют прямую опасность для отчаянного трусишки.