Заядлый мототурист из Волгограда покоряет Мурманскую область

Станислав Небожаев из Волгограда отправился на Кольский полуостров.

Покорять землю на краю света он решил на мотоцикле. Для молодого человека путешествовать на двух колесах - не в первой. Однако впервые он отправился в Мурманскую область.

Молодой путешественник из Волгограда подготовился к поездке основательно. Свой старенький «Днепр» он серьёзно прокачал для зимней езды. Вместо обычной мотоколяски установил отапливаемую бытовку, чтобы ночевать во время поездок не устанавливая палатки. Ещё в арсенале Стаса есть одежда с электроподогревом. Такой набор необходим для путешествий на севере зимой.

Молодой человек запланировал сложный маршрут: из родного Волгограда он добрался до Воронежа, Тамбова, Нижнего Новгорода, Вологды и Медвежьегорска. Финальная точка поездки Мурманская область, куда он уже приехал и живёт здесь несколько дней.

В своём блоге он поделился с подписчиками, что уже успел посмотреть Мурманск, несколько населенных пунктов области, включая Териберку: «Кратенько, что такое Териберка? Это, когда я наклонился поменять шланги, прикручивал две гайки на шлангах, садился на машину, - светило солнце. Прошло минут три, просто, оп!».

Его мотоэкспедиция длится уже 19 дней. Для волгоградца это уже не первое путешествие. Он дважды на мотоцикле покорял Среднюю Азию, побывал в Западной Сибири, на Урале и в европейской части страны, а летом проехал до Памира.