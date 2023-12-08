Заявка на успех или Как инициативные жители добиваются ремонта подъездов вне очереди

Инициативы александровцев вошли в число победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект».

В этом году на улице Преминина в Гаджиево завершили работы по установке новой детской площадки. Ремонты были выполнены и в подъездах одного из соседних многоквартирных домов, но здесь не обошлось без участия инициативных граждан.

Гюнеш Безлюдова, житель многоквартирного дома по ул. Преминина, г. Гаджиево: «Я живу в этой квартире около 10 лет. Ремонт ни разу не проводился за это время. Уточнила у долгожителей, которые говорят, что давно не было ремонта. Собрала подписи со всех, подала заявку на ремонт».

Сегодня у северян есть различные возможности получить субсидию на реализацию своих проектов. Они касаются не только установки детских и спортивных площадок, закупки новогодних световых конструкций, но и выполнения ремонтных работ во дворе и доме. Ключевая из программ «На Севере твой проект». При этом львиная доля финансовых вливаний в инициативные проекты жителей области поступают из регионального бюджета. Например, по итогам голосования текущего года ремонта подъездов и входных групп дождутся жители двух домов в Полярном и одного – в Гаджиево.

Роман Афанаскин, главный инженер ООО «Алмаз», г. Гаджиево: «Что немаловажно, ремонт будет выполнятся в комплексе. Это замена оконных блоков, дверных блоков, установка домофона, светильников со светодиодами, перила (если они отсутствуют) и так далее. Всё, чтобы подъезд принял законченный вид».

Цена вопроса – подписи всех жильцов и формирование заявки для портала «Наш Север». Далее - путём голосования определяется проект-победитель. Так, жителям улицы Советской, 14 в городе воинской славы в 2023 году обновили фасад дома и заменили окна, а совсем скоро красивыми станут и лестничные клетки.

Станислав Жога, житель многоквартирного дома по ул. Советской, г. Полярный: «Конечно, греет душу, что будет подъезд красивым. Ящики почтовые поменяют, дверь обещали заменить. Поглядим. Инициатива от граждан должна быть, они должны выйти на администрацию. А верхи уже принять соответствующее решение».

Ещё один уже очевидный результат воплощения инициатив александровцев в рамках программы «На Севере – твой проект» - это деревянные горки. За установку элементов голосовали в прошлом году. А уже этой осенью во всех городах ЗАТО и Оленьей Губе установлены конструкции для зимнего отдыха детей.

Екатерина Пятницкая, директор школы №280, н.п. Оленья Губа: «Раньше собирали горку трактором, укатывали её, разукрашивали. Но весной она превращалась в лужу. А сейчас будет стоять и радовать наших деток».

Всего в Мурманской области в 2024 году благодаря программе будет реализовано 100 инициатив северян в разных городах и посёлках, а финансирование в связи с востребованностью проекта будет увеличено до 200 млн рублей.