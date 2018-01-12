Заявление на сдачу ЕГЭ надо подать до 1 февраля

Выпускникам прошлых лет следует поторопиться, приём документов на сдачу единого государственного экзамена заканчивается 1 февраля.

Подать заявление необходимо в пунктах регистрации, адреса которых находятся на сайте Министерства образования и науки Мурманской области. Необходимо приложить список предметов, по которым ученик будет экзаменоваться. Два экзамена – русский язык и математика – обязательны для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются в зависимости от специальности, выбранной для поступления в вуз. После 1 февраля заявление на участие в экзамене принимается по решению комиссии и только при наличии у заявителя уважительных причин.