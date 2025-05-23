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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.25 19:30

Зайцы-зацеперы: в Мурманске набирает популярность новый травмоопасный способ передвижения по городу

Подростки цепляются за выступы и лестницы общественного транспорта и с ветерком мчатся навстречу приключениям.

Новый вид экстремального способа передвижения открыли для себя подростки Мурманска. Дети цепляются за общественный транспорт и так едут до нужной им остановки или пока их не обнаружат взрослые.

Евгений Барабаш, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Мурманску: «Напомню, до 16 лет у нас за детей несут ответственность их родители. В отношении несовершеннолетних после 16 лет так же будут составлены административные материалы, которые, в соответствии с действующим законодательством, они понесут ответственность».

Ответственность несут в какой-то степени водители автобусов и троллейбусов, ведь травмы, которые могут получить дети, особенно, катаясь на транспорте, работающем под напряжением до 600 вольт, могут быть несовместимы с жизнью. Но не всегда зацеперов можно заметить сразу.

Татьяна Канищева, заместитель начальника службы эксплуатации №1 АО «Электротранспорт»: «Даже в сухую, а тем более в сырую погоду возможны утечки тока, поэтому водители электротранспорта обслуживают машины в специальных диэлектрических перчатках. Лестница в задней части не предназначена для экстремальных трюков, она может не выдержать чрезмерные нагрузки. Подростки могут оступиться, в результате зацепер может сорваться и упасть на проезжую часть, попав под колеса, двигающегося сзади автомобиля».

Пассажирам общественного транспорта, обнаружившим таких нарушителей, стоит обратиться к кондуктору.

- Сколько в день таких случаев происходит?

Михаил Бирюков, водитель троллейбуса: «Это вечером чаще случается. Такие факты мы отмечаем через день, через два. Периодически информация проходит».

– Ваши действия, когда вы понимаете, что кто-то есть сзади.

– В первую очередь, останавливаемся, но они спрыгивают, убегают, их не зацепить, не словить…

Помимо опасности такого вида поездок родителям экстремальщиков и самим зацеперам может грозить как штраф, так и уголовная ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Максимальным наказанием может стать лишение свободы сроком до двух лет.

 

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