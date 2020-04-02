Зайке лайки ставит легче, чем проявить заботу

Во время режима самоизоляции число желающих взять четвероногого друга из приюта для бездомных животных, увы, не выросло. За время вынужденных каникул никто не предложил забрать четвероногих к себе домой. А ведь прогулка с собакой – это одна из немногих уважительных причин для того, что бы выйти из квартиры на свежий воздух.

Но если вы придерживаетесь строгих правил карантина, то компанию вам может составить и кошка.

В приюте в настоящее время 80 мяукающих и 143 гавкающих постояльцев.

Зато, по словам руководителя приюта Оксаны Анчишкиной, заметно увеличилось число просмотров на страничке общественной организации. Например, пёс по имени Зайка на этой неделе стал звездой контакта, заработав почти 6 тысяч лайков. Эта дворняжка попала в приют пол года назад с серьёзной травмой, её выходили и откормили и теперь Зайка ищет новый дом.