Зажгли огонь Полярной Олимпиады

Северная, яркая, своя. В Мурманске дали старт Полярной олимпиаде. Открытие Праздника Севера состоялось на Центральном стадионе профсоюзов. Сразу после лазерного шоу и яркого театрализованного выступления спортсмены зажгли огонь главного спортивного события Мурманской области.

Такого красочного открытия Праздника Севера, по мнению многих его зрителей, в Мурманске не было уже давно. На Центральном стадионе профсоюзов собрались сотни горожан. Даже в это непростое время спортсмены и гости пришли, чтобы поприветствовать начало 87-й Полярной Олимпиады.

Праздничная программа началась с лазерного шоу и небольшого видеоролика о Полярной Олимпиаде. Затем на арене появились главные действующие лица - спортсмены, которые уже в скором времени покажут свои возможности во время соревнований Праздника Севера. Хоккеисты, фигуристы, лыжники и многие другие торжественно прошли вдоль трибун. В приветственном слове Андрей Чибис, глава региона, пожелал нашим чемпионам честной и конкурентной борьбы. После этого состоялось поднятие флага Праздника Севера.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, хочу пожелать всем спортсменам удачи. Полярная олимпиада - вне политики, наш спорт - вне политики. У нас будут соревноваться все самые сильные спортсмены. Я всем желаю удачи! Праздник Севера состоялся, он запущен, Олимпиада открыта. Я рад, что у нас есть такая возможность, потому что у нас в стране спорт - вне политики».

Мурманские спортсмены к борьбе готовы. Долгое время они тренировались, отрабатывали новые элементы и стратегию - всё ради успеха. Они настроены на то, чтобы доказать всем свой профессионализм и занять исключительно первые места на соревнованиях. Но основной соперник, уверены наши спортсмены, - это волнение, а главная победа - победа над собой».

В рамках праздничной театрализованной программы в этом году организаторы показали легенду о первых людях на Кольском полуострове, которые, благодаря своим самоотверженности, ловкости и упорству смогли заслужить уважение духов сурового Заполярья и получить от них чудесные дары.

Завершилась церемония открытия Праздника Севера зажжением огня Полярной Олимпиады. Весь март и первую половину апреля спортсмены будут участвовать в различных соревнованиях. А уже 27 числа этого месяца состоится самое массовое событие праздника - Мурманский лыжный марафон.