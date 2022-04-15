Зажигательная вечеринка под открытым небом прошла в минувшие выходные в Мончегорске

На традиционный фестиваль «Nord Beach Party» в город металлургов приехали более 900 человек со всей Мурманской области.

Мончегорск славится не только своими металлургами, историей и уникальной северной природой, но и масштабными спортивными и развлекательными событиями, которые собирают гостей со всей страны. Например, не совсем традиционная в общепринятом плане пляжная вечеринка: вместо песка – был снег, а вместо тёплого моря – озеро Лумболка.

Дарья, гость «Imandra Fest», Полярные Зори: «Мы все дружно решили съездить сюда, поиграть в игры, чем-то заняться на выходных интересным».

«Nord Beach Party» стартовала с турнира по зимнему пляжному волейболу. На соревнования приехало 12 сборных со всей области. В жаркой борьбе выиграла команда «Колобок» из Мончегорска.

Владислав Савицкий главный инженер ООО «Печенгастрой»: «Для нас - северян лето начинается не тогда, когда температура переходит через плюсовые отметки, а когда перестает быть темно. Поэтому мы радуемся этому времени как никто и понимаем, что для нас «настроение на свежем воздухе».

Пляжная вечеринка проходила под зажигательные латиноамериканские ритмы бачата и лимбо-party. Гостям было чем заняться - взрослые играли в фрисби и зорб-бол, дети стреляли по «злым птицам», мастерили игрушки-антистресс, «гоняли» на снегоходе и «банане». Организаторы уверяют – это только начало веселья.

Лев Денисов, event-менеджер «Imandra Fest»: «Это только первое мероприятие из 12, которые запланированы в Мончегорске. Каждый месяц будет проходить что-то интересное, масштаб будет увеличиваться, поэтому приезжайте, в Мончегорске есть чем заняться».

Самым зрелищным событием «Nord Beach Party» стали дефиле и костюмированный спуск на тюбингах с аттракциона «Русские горки». Яркий перформанс устроили человек-паук, космонавт, пират, футболист, герой сериала «Игра в кальмара», Коржик, стюардесса, гимнастка, невеста, капитан и агент. Но всё же главными героями вечеринки были приглашенные гости.

Владимир Шустров, организатор «Nord Beach Party», центр семейного отдыха и досуга «Берег развлечений»: «Спасибо, друзья! Это мероприятие для вас, вы главные участники этого мероприятия».

Организаторы «Imandra Fest» ждут всех желающих на следующем ярком мероприятии - квесте «Заполярный кремень», который состоится уже 21 мая.