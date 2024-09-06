Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Мурманске обретает обновленный вид

Строителям буквально по кирпичику приходится пересобрать строение, которое, к слову, окутано специальными строительными лесами, которые препятствуют дальнейшему разрушению стен.

На месте кинотеатра планируют разместить первый в стране центр цифрового искусства «Муза». Проект позволит детям получать востребованное дополнительное образование в сфере информационных технологий.

Среди направлений, которым планируется обучать здесь: теория решения изобретательских задач, промышленный и генеративный дизайн, программирование, AR/VR разработка, а также лаборатории искусственного интеллекта и «Наука + Искусство».

Наряду с этим внимание будет уделяться и направлениям, связанным с кинопроизводством, архитектурой, модой и другими видами искусств.