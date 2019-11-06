Здесь начинается Арктика - МАГУ 80 лет

В этом году Мурманский арктический университет празднует юбилей. 13 ноября опорному вузу исполняется 80 лет. В преддверии важной даты состоялась встреча руководства учебного заведения и журналистов. О чем рассказали представителями мурманских СМИ, смотрите в нашем следующем сюжете.

Первый и старейший вуз Заполярья - Мурманский арктический государственный университет в этом году отмечает юбилей - 80 лет. До сих пор многие ассоциируют МАГУ с гуманитарными специальностями, ведь раньше это был педагогический, а после гуманитарный университет. Руководство университета утверждает: такое мнение ошибочно. Свою alma mater-подготовку педагогов здесь, конечно, не забывают, но сейчас в университете реализуется более 200 образовательных программ.

«Мы должны понимать, что вся предыдущая история - это только преддверие того, что университет должен развиваться по-новому, - говорит Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ. - Мы вступаем в эру цифровизации, если мы не будем откликаться на отзывы современности, современного общества, экономики, мы не состоимся. 80 лет - это только молодость университета».

В современном мире зачастую бывает так, что человек после окончания университета не знает, куда устроиться по специальности. В опорном вузе эту проблему решают и с помощью целевых договоров с крупными компаниями. Так, например, сейчас по заказу «Норникеля» проходят лицензирование сразу три новых программы обучения: металлургия, автоматизация и химия.

«Если говорить о нашем развитии, то сейчас для нас не является проблемой открытие новой специальности, - говорит Анна Гущина, проректор по учебной и воспитательной работе. - Самое главное, услышать запрос от стейкхолдера, какой специалист необходим для работы в Арктической зоне Российской Федерации. Используя новые формы обучения, такие, как сетевые формы обучения, мы, собственно говоря, можем реализовать любую образовательную программу».

Образование по новым специальностям ничуть не уступает столичному и соответствует всем государственным стандартам, заверяют в университете. Нехватки педагогов тоже не возникнет, студентов обучают и будут обучать только высококвалифицированные специалисты. Так, скептики не верили в медицинское будущее университета, мол, не найдётся преподавателей. А сейчас направлением «Лечебное дело» руководит доктор медицинских наук, полковник Юрий Закревский. Престиж университета, который может подготовить необходимые кадры для своего региона, растёт. В каждой приёмной кампании – конкурс и на бюджетные, и на внебюджетные места.

«Мы не берём с низкими баллами ЕГЭ, мы держим планку, мы ее постоянно поднимаем, - говорит Ирина Шадрина, врио ректора МАГУ. – В этом году мы приняли абитуриентов, у которых средний балл ЕГЭ был 67,9, почти 68».

Мурманский арктический государственный университет вошёл в число участников Заполярного Арктического Научно-образовательного центра Мурманской области, который будет создан по поручению правительства региона. В свой, как говорят в народе, «девятый десяток» опорный университет входит с высокопрофессиональным педагогическим составом, мощной научно-технической базой, налаженными связями с крупными компаниями и большими планами.