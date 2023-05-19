«Здесь нет проигравших, здесь все победители»: в Мурманске состоялся «Краеведческий диктант»

Второй год подряд в Мурманске проходит культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант». В это раз испытание приурочено к 85-летию Мурманской области. Каждый желающий смог принять участие в диктанте и ответить на 25 вопросов о истории, географии, культуре и выдающихся личностях нашего региона.

Анна Токарева, главный специалист отдела краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Если в прошлом году у нас по области было зарегистрировано 33 площадки во всех муниципалитетах региона, то в этом году количество участников возросло. И на сегодняшний день зарегистрировано и начинают свою работу 56 площадок».

Мурманская областная научная библиотека стала одной из площадок диктанта. Студенты и школьники разных возрастов решили проверить свои знания о родном крае.

Кирилл Родионов, студент Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: «У нас холодно, у нас море, у нас рыба. И у нас много хороших людей».

Сеня Тинина, студентка Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: «Я склоняюсь к тому, что вопросы будут, например, о том, когда был основан наш край, кто является самым выдающимся краеведом. Что-то подобного рода».

Ребятам важно помнить, что данный диктант – это не экзамен, а стимул к тому, чтобы двигаться дальше и познавать свой родной Кольский край.

Алексей Воронин, председатель отделения Российского исторического общества в Мурманской области: «Я исхожу из того, что чем труднее вопрос, тем интереснее найти ответ. Даже, если не сейчас. Ты сейчас не знаешь, ну, и ладно. Тебе нужно будет заставить себя снова пойти и найти на этот трудный вопрос правильный ответ. Это стимул».

Организаторы подведут итоги и 27-28 мая наградят отличившихся участников.