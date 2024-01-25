«Здесь сейчас создаётся будущее России», - Алексей Чекунков

У Мурманской области есть вся база для активного развития на десятилетия вперёд: Андрей Чибис принял участие в церемонии открытия Дня Дальнего Востока и Арктики на Международной выставке-форуме «Россия».

Дальний Восток и Арктика – это 56% территории России. Об этом в своём выступлении на Международной выставке-форуме «Россия» напомнил руководитель профильного министерства Алексей Чекунков.

Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Здесь сейчас создаётся будущее России. Мы развиваем Северный морской путь. Великий проект, который сшивает Восток и Запад России. В 2012 году оборот по Северному морскому пути был один миллион тонн грузов. В прошлом году 36 миллионов 254 тысячи. В 36 раз больше. Уже заключены соглашения и реализуются инвестиционные проекты, которые взяли цель довести эту планку в ближайшие десять лет до 200 миллионов тонн. То есть, наш Север, наша Арктика, наш Дальний Восток в 200 раз увеличат вклад в экономику России».

В открытии Дня Дальнего Востока и Арктики принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который презентовал достижения региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Благодаря решениям, которые приняты Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, благодаря поддержке, оказываемой Юрием Петровичем Трутневым, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики объём инвестиций у нас за последние четыре года составил 900 млрд рублей. Значительная часть – в рамках спецрежимов: Арктической зоны Российской Федерации и территории опережающего развития «Столица Арктики». ВРП на душу населения в регионе вырос в 2,5 раза».

Губернатор поблагодарил инвестиционных и промышленных партнёров Мурманской области за постоянную модернизацию производств.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы занимаемся изменением облика городов, улучшаем качество жизни, выполняем национальные проекты, программы благоустройства. И реализуем в дополнение к президентским национальным проектам план – «На Севере жить». Отдельное внимание мы уделяем молодёжи».

Глава Мурманской области рассказал о действующем проекте «Зарплата мамы», в рамках которого родившим первого ребёнка до достижения им возраста 1,5 лет выплачивают по 17 тысяч рублей ежемесячно. Также в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области запускается программа витаминизации населения: из-за отсутствия солнца витамина D не хватает большинству северян, поэтому с 26 января откроются точки экспресс-диагностики. При выявлении дефицита люди получат витамины бесплатно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы ставили одной из важных задач сокращение оттока населения к 2030 году. Уже удалось снизить его на 30%. По итогам прошлого года у нас первая победа – приехали больше на 800 человек, чем уехали из Мурманской области. Поэтому план «На Севере – жить», нацпроекты, глобальная поддержка президента, правительства действительно работают».

С достижениями региона можно ознакомиться на стенде Мурманской области на Международной выставки-форуме «Россия» до 12 апреля. Это актуально для тех, кто планирует посетить столицу страны, например, с туристическими целями.