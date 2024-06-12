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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.06.24 08:50

ЗДЕСЬ ВОПРОСЫ ЗАДАЮ Я!

Участником первого выпуска программы «Здесь вопросы задаю я!» стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Формат нового проекта телекомпании «Арктик-ТВ» и ИА «СеверПост» - интервью, а интервьюерами выступают не опытные ведущие, а юные северяне. Это ученики курсов журналистики «Академия телевидения», которые осваивают азы профессии.

Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Первое интервью взяла пятиклассница Ясмина Ибрагимова. Журналистикой она увлекается с 8 лет, так что говорить на камеру ей пришлось не впервые. А вот общаться лично с губернатором Мурманской области оказалось очень волнительно.

«Это был просто лучший день», - призналась Ясмина после съёмок. После беседы она по приглашению губернатора провела целый рабочий день в региональном правительстве и теперь по  итогам общения с Андреем Чибисом она планирует написать школьное сочинение о работе главы региона.

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

 

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