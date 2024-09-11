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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.24 14:30

«Здесь вопросы задаю я»: подводим итоги необычного общения юных северян с Андреем Чибисом

Редакция «Арктик-ТВ» выбрала самые лучшие, на наш взгляд, моменты программы «Здесь вопросы задаю я», которая выходила с июня по август месяцы.

Редакция «Арктик-ТВ» выбрала самые лучшие, на наш взгляд, моменты программы «Здесь вопросы задаю я», которая выходила с июня по август месяцы.

Юные мурманчане, возможно, что будущие журналисты, за это время задали губернатору Мурманской области Андрею Чибису десятки необычных вопросов. Например, какие у Вас занятия были в подростковом возрасте? Как Вы себе представляли город Мурманск? Быть губернатором сложно или просто? Были ли неловкие ситуации на встречах или заседаниях? Вы когда-нибудь хотели уволиться? Какое ваше любимое блюдо?

И любопытные ребята получили на них развёрнутые ответы от главы региона.

 

Напомним, формат этого проекта телекомпании «Арктик-ТВ» и ИА «СеверПост» - интервью, а интервьюерами выступают не опытные ведущие, а юные северяне. Это ученики курсов журналистики «Академия телевидения», которые осваивают азы профессии.

 

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

 

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