«Здесь вопросы задаю я»: подводим итоги необычного общения юных северян с Андреем Чибисом

Редакция «Арктик-ТВ» выбрала самые лучшие, на наш взгляд, моменты программы «Здесь вопросы задаю я», которая выходила с июня по август месяцы.

Редакция «Арктик-ТВ» выбрала самые лучшие, на наш взгляд, моменты программы «Здесь вопросы задаю я», которая выходила с июня по август месяцы.

Юные мурманчане, возможно, что будущие журналисты, за это время задали губернатору Мурманской области Андрею Чибису десятки необычных вопросов. Например, какие у Вас занятия были в подростковом возрасте? Как Вы себе представляли город Мурманск? Быть губернатором сложно или просто? Были ли неловкие ситуации на встречах или заседаниях? Вы когда-нибудь хотели уволиться? Какое ваше любимое блюдо?

И любопытные ребята получили на них развёрнутые ответы от главы региона.

Напомним, формат этого проекта телекомпании «Арктик-ТВ» и ИА «СеверПост» - интервью, а интервьюерами выступают не опытные ведущие, а юные северяне. Это ученики курсов журналистики «Академия телевидения», которые осваивают азы профессии.

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.