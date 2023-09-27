Здоровое сердце – залог долголетия

Следить за его работой нужно регулярно и всем. Помочь мурманчанам в этом вызвались специалисты Центра общественного здоровья и медпрофилактики. Для этого они провели акцию «Оберегая сердца».

Посетители одного из торговых центров Мурманска могли пройти профилактический осмотр. Здесь можно было измерить артериальное давление, провести пульсоксиметрию и ЭКГ, определить уровень холестерина и глюкозы в крови, измерить рост и вес, чтобы рассчитать индекс массы тела, а также получить консультацию врача.

Анна Екимова, мурманчанка: «На данный момент довольно тяжело попасть в поликлиники, записаться к врачу. И пока есть такая возможность, нужно её использовать. Болячки могут проявляться в любом возрасте. За ними надо следить и оберегать своё здоровье».

Акция «Оберегая сердца» посвящена Всемирному дню сердца. Её провели специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке волонтёров-медиков.

Дарья Лапина, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Цель акции - напомнить населению о важности ведения здорового образа жизни и о коррекции факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В группу риска попадают люди трудоспособного возраста. Ещё многие считают, что раз они прошли профосмотр, то этого достаточно. Хотя в рамках прохождения диспансеризации перечень исследований, лабораторных исследований немного расширен».

Врачи настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью и вовремя проходить диспансеризацию. А при возникновении проблем, обязательно обращаться к специалистам.