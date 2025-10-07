Здоровья и терпения: мурманчане поздравляют Владимира Путина с днём рождения

Сегодня, 7 октября, день рождения отмечает Президент России Владимир Путин. Главе государства исполнилось 73 года. И каждый день его работы — это труд на благо всех россиян.

Свой день рождения на рабочем посту Владимир Владимирович встречает в 22-й раз. Искренние поздравления и благодарность за мудрое руководство в этот день выразили жители столицы Заполярья, которые поделились ими с журналистами «Арктик-ТВ»:

– Здоровья, в первую очередь. И чтобы он и дальше нами так руководил!

- Здоровья, только здоровья и долгих лет жизни!

- Здоровья. Руководить страной так, как он это делает сейчас. Счастья.

- Всего хорошего: здоровья, удачи. Что ему ещё пожелать? Так у него всё есть.

- Здоровья! Да, самое главное, это здоровье. И терпения!

- Он отличный, он замечательный, мы его поддерживаем.