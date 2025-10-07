День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.25 19:30
Здоровья и терпения: мурманчане поздравляют Владимира Путина с днём рождения
Сегодня, 7 октября, день рождения отмечает Президент России Владимир Путин. Главе государства исполнилось 73 года. И каждый день его работы — это труд на благо всех россиян.
Свой день рождения на рабочем посту Владимир Владимирович встречает в 22-й раз. Искренние поздравления и благодарность за мудрое руководство в этот день выразили жители столицы Заполярья, которые поделились ими с журналистами «Арктик-ТВ»:
– Здоровья, в первую очередь. И чтобы он и дальше нами так руководил!
- Здоровья, только здоровья и долгих лет жизни!
- Здоровья. Руководить страной так, как он это делает сейчас. Счастья.
- Всего хорошего: здоровья, удачи. Что ему ещё пожелать? Так у него всё есть.
- Здоровья! Да, самое главное, это здоровье. И терпения!
- Он отличный, он замечательный, мы его поддерживаем.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-
Последние комментарии
Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата директоров по кибербезопасности за 3 года выросла на треть-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,16 рубля, доллар снизился почти на 1,07 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)В Апатитах у комиссии «Губернаторский контроль» особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам