Здоровые ноги – лучший подарок для молодых мам

И именно его преподнёс популярный в Мурманске хирург для северянок. Флеболог Руслан Мамедов провёл бесплатные операции при варикозе 12 женщинам в декрете.

12 мам из Мурманской области стали счастливыми обладательницами здоровых ног. Получили девушки такой шанс благодаря конкурсу, проведенному флебологом Русланом Мамедовым в клинике «Доктор Север».

Впервые знаменитый врач устроил такую акцию - подарок на Новый год.

Руслан Мамедов, сердечно-сосудистый хирург, флеболог, главный врач клиники «Доктор Север»: «Беременность довольно негативно сказывается на венах, потому что нагрузка на организм довольно большая и может спровоцировать появление варикоза даже у тех, у кого его не было. Тем более, когда беременность не первая, а вторая и третья. Бывают пациентки, у которых пять детей».

Именно поэтому операции проводили для мам, находящихся в декрете. Ведь у них очень часто не хватает времени, чтобы заняться своим здоровьем, а оно самое главное.

39-летняя Мария из Североморска растит троих детей. Ещё после первой беременности у неё появился варикоз. Тогда девушка сделала хирургическую операцию на одной ноге. А спустя годы вылечила вторую – уже лазерным методом в клинике «Доктор Север».

Мария Корытина, многодетная мама: «Клиника отличная, приветливый персонал. Очень хороший доктор. Желают им только развития».

Современный лазерный метод лечения, которым владеет доктор Мамедов, позволяет проводить операцию очень быстро – максимум за час и без наркоза. А главное, без разрезов. А это значит, что сразу после лечения пациентки на своих, уже здоровых ногах, уходят домой.

Наталья Светикова, мама двоих детей: «Никаких болевых ощущений. Замечательный доктор, который поддерживает тебя на протяжении всей операции, общается, предупреждает обо всех манипуляциях. Все доступно, подробно. Благодарна Руслану Эльдаровичу за проведенную операцию и шанс быть с новой ножкой».

Варикоз - не приговор. Почувствовать вновь легкость в ногах, увидеть их красивое отражение в зеркале всегда помогут опытные врачи в клинике «Доктор Север». А их главный врач Руслан Мамедов напоминает молодым мамам, что проходить обследование у флеболога нужно раз в год.