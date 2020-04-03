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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.20 19:30

Здоровым людям маска не нужна!

Оказывается, это приспособление не может защитить от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», - отметил Язаревич. Представитель ВОЗ так же подчеркнул, что «сама по себе маска не может служить гарантией защиты от вируса». «Она должна использоваться вместе с другими мерами. И проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытьё рук. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», - говорит представитель ВОЗ.

Комментарии

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№ 103.04.20 22:54 - РустемДурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же врачи и заявляют, может быть в некоторых случаях более 14 суток, да и систематика прохождения болезни очень смахивает на ОРВИ: в голе першит, в носу сопли, но ходишь без маски - я здоровый! Дебилы!!"
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Последние комментарии

Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
Комментарий к новости:Здоровым людям маска не нужна!
Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
Vjhtvfy
02.04.20 20:57
Молодцы! Так и надо делать полезные новости, а не сопли жевать.
Комментарий к новости:Сделай сам: мастер-класс по пошиву медицинской маски от Анастасии Лайтер
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