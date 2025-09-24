В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.25 19:30

Здравоохранение остаётся одним из ключевых приоритетов для правительства региона

В правительстве Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса провели заседание, посвящённое реализации в 2025 году стратегического плана «На Севере – жить!». Участники обсуждали направление здравоохранения.

За последние шесть лет объём финансирования системы здравоохранения вырос в полтора раза. Это позволило практически полностью обновить медицинскую инфраструктуру. Построено и отремонтировано 81 учреждение, включая поликлиники, амбулатории и ФАПы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хирургический корпус онкодиспансера - глобальный, мощный, важный очень проект. С учётом количества тех, кто страдает этим недугом. Мы вчера совещание по этому поводу проводили. Работу нужно завершить с качеством надлежащим. Идёт ремонт больницы в Североморске, детской и взрослой поликлиник Апатитско-Кировской ЦРБ».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «За последние шесть лет количество средств, которые направляют на модернизацию системы здравоохранения, возросло больше, чем в полтора раза. Завершается укрупнение сети. Мы присоединяем к областной больнице восемь ЦРБ».

Комплексная программа поддержки медиков Заполярья признана одной из лучших в стране. Благодаря ей с 2018 года зарплаты врачей выросли на 69%, а среднего медперсонала – на 74%.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного медицинского центра, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «На сегодняшний день на 19% количество врачей в нашей объединенной поликлинике увеличилось. Второй, немаловажный аспект, появилась достойная зарплата у врачей, медсестёр, фельдшеров. Рост составил от 14 до 16%, в зависимости от той или иной категории».

Активно ведётся работа по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Мы продолжаем активную целевую программу подготовки наших студентов. Сейчас более 360 целевиков во всех вузах страны по специалитету продолжают обучение, более 92 ординаторов и почти 300 студентов в медицинских колледжах».

Для жителей отдаленных населённых пунктов работает проект «Медицинский шаттл». Недавно добавлен новый маршрут из ЗАТО Александровск. С начала года помощь получили свыше 12 тысяч человек. В рамках проекта «Витаминизация» экспресс-тестирование на дефицит витамина D прошли более 21 тысячи северян. Более 34 тысяч жителей используют «Мобильный личный кабинет», проводятся телемедицинские консультации. Пилотным проектом стало внедрение систем дистанционного мониторинга здоровья для детей с хроническими заболеваниями и представителей серебряного поколения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Двум тысячам семей роздано. Это разработка в рамках нашего соглашения со «Сбером», чтобы не нужно было каждый раз в больницу идти, если у ребёночка хроническое ЛОР-заболевание. Мама в ухо камерой смотрит, врач получает дистанционно данные и понимает, что меняется. В этом смысле не надо постоянно ребёночка возить, если что-то нужно проверить».

Особое внимание уделяется разработке стандарта арктической медицины – новой модели организации помощи с учётом специфики северных территорий. Проект прошёл согласование в Минздраве России. После утверждения его положения инициативу планируют апробировать в медицинских организациях области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)01:55«Французский шпион». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)«Индекс курьера»: сентябрь 2025-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 64 копейки, евро снижается на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Коммунальщики Северного флота ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) сообщают о старте отопительного сезона-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»