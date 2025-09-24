Здравоохранение остаётся одним из ключевых приоритетов для правительства региона

В правительстве Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса провели заседание, посвящённое реализации в 2025 году стратегического плана «На Севере – жить!». Участники обсуждали направление здравоохранения.

За последние шесть лет объём финансирования системы здравоохранения вырос в полтора раза. Это позволило практически полностью обновить медицинскую инфраструктуру. Построено и отремонтировано 81 учреждение, включая поликлиники, амбулатории и ФАПы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хирургический корпус онкодиспансера - глобальный, мощный, важный очень проект. С учётом количества тех, кто страдает этим недугом. Мы вчера совещание по этому поводу проводили. Работу нужно завершить с качеством надлежащим. Идёт ремонт больницы в Североморске, детской и взрослой поликлиник Апатитско-Кировской ЦРБ».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «За последние шесть лет количество средств, которые направляют на модернизацию системы здравоохранения, возросло больше, чем в полтора раза. Завершается укрупнение сети. Мы присоединяем к областной больнице восемь ЦРБ».

Комплексная программа поддержки медиков Заполярья признана одной из лучших в стране. Благодаря ей с 2018 года зарплаты врачей выросли на 69%, а среднего медперсонала – на 74%.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного медицинского центра, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «На сегодняшний день на 19% количество врачей в нашей объединенной поликлинике увеличилось. Второй, немаловажный аспект, появилась достойная зарплата у врачей, медсестёр, фельдшеров. Рост составил от 14 до 16%, в зависимости от той или иной категории».

Активно ведётся работа по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Мы продолжаем активную целевую программу подготовки наших студентов. Сейчас более 360 целевиков во всех вузах страны по специалитету продолжают обучение, более 92 ординаторов и почти 300 студентов в медицинских колледжах».

Для жителей отдаленных населённых пунктов работает проект «Медицинский шаттл». Недавно добавлен новый маршрут из ЗАТО Александровск. С начала года помощь получили свыше 12 тысяч человек. В рамках проекта «Витаминизация» экспресс-тестирование на дефицит витамина D прошли более 21 тысячи северян. Более 34 тысяч жителей используют «Мобильный личный кабинет», проводятся телемедицинские консультации. Пилотным проектом стало внедрение систем дистанционного мониторинга здоровья для детей с хроническими заболеваниями и представителей серебряного поколения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Двум тысячам семей роздано. Это разработка в рамках нашего соглашения со «Сбером», чтобы не нужно было каждый раз в больницу идти, если у ребёночка хроническое ЛОР-заболевание. Мама в ухо камерой смотрит, врач получает дистанционно данные и понимает, что меняется. В этом смысле не надо постоянно ребёночка возить, если что-то нужно проверить».

Особое внимание уделяется разработке стандарта арктической медицины – новой модели организации помощи с учётом специфики северных территорий. Проект прошёл согласование в Минздраве России. После утверждения его положения инициативу планируют апробировать в медицинских организациях области.