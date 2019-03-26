Здравоохранение региона осталось без министра

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Мимо проходящий А в это время глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается, что финансирование образования и здравоохранения в ближайшие шесть лет не позволит сделать качественный рывок в этих сферах и достичь нацио Комментарий к новости: Перетрухин открывает счёт! Министр здравоохранения Мурманской области уходит из правительства региона