День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.19 19:30
Здравоохранение региона осталось без министра
Исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис подтвердил отставку регионального министра здравоохранения Валерия Перетрухина.
Глава региона написал на своей странице в «Facebook», что медицине Мурманской области нужны радикальные улучшения и новый руководитель. Андрей Чибис отметил, что жителям региона не стоит обесценивать то, что сделала команда министерства во главе с Валерием Геннадьевичем, а идеи очернить предшественника такими изменениями, чтобы заработать на нём очки, нет.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Арина
26.03.19 19:47
За Перетрухиным следом может пойти и Гноевский - провальная сфера деятельности, которой верховодил из Москвы одно время Чибис.
Мимо проходящий
26.03.19 14:31
А в это время глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается, что финансирование образования и здравоохранения в ближайшие шесть лет не позволит сделать качественный рывок в этих сферах и достичь нацио
Наталья
26.03.19 14:18
Забавно! Теперь буду с интересом ждать, сколько времени потребуется на назначение нового министра и сколько времени на то, чтобы навести порядок в региональном здравоохранении.
-Скоро в эфире22:00«Зоя». Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне соблюдают пост – отмечается резкое снижение среднего чека за последние две недели-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 33 копейки, евро - на 34 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыЗа шесть лет в России необходимо расселить 530 тысяч человек
-Нам интересно Ваше мнение22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 192 человека