Здравствуй, лето! Отопление, до свидания!

30 мая в областном центре начнут отключать отопление. Соответствующий приказ подписал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

«В этом году теплой погоды мурманчанам пришлось ждать немного дольше, чем в прошлом», - написал в своём телеграм-канале под новостью глава.

Такие ежегодные меры необходимы – в летний период теплоснабжающие организации готовятся к новому отопительному сезону, чтобы зимой обеспечить бесперебойную и надёжную подачу тепла потребителям.

Стоит отметить, что на некоторых участках уже ведутся работы по обновлению сетей отопления. Например, в Мурманске - это улицы Свердлова и Полярные Зори. Так что рабочие ждали отключения, чтобы приступить к активной фазе ремонтов.