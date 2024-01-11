Здравствуй, Солнце! Мурманчане после длинной полярной ночи вышли на встречу первой зари

Долгожданное северянами событие! 11 января на широте Мурманска официально закончилась полярная ночь – период, когда на протяжении сорока дней солнце не появляется из-за горизонта.

Первый рассвет жители и гости Мурманска встретили на Солнечной сопке, солнышко нас в этом году своим первым всходом порадовало.

11 января у мурманчан есть традиция – подниматься на сопку и встречать первые лучи солнца после полярной ночи. Некоторые ради такого события даже берут выходной на работе и приезжают специально встретить солнышко.

В 2007-ом неравнодушный мурманчанин Александр Пютсеп придумал встречать первый восход солнца на крышах города Мурманска, а впоследствии все вдохновлённые идеей стали собираться на Солнечной горке. Уже на протяжении многих лет акцию «Первый рассвет» проводит администрация города, ведь собирает событие на сопке, порой, и более тысячи человек.

Ольга Шевкошитная, исполняющая обязанности председателя комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации г. Мурманска: «Для мурманчан мы сегодня проводим разные хороводы, активности, чтобы они не замерзали, потому что всё-таки мы живём на севере. У нас чай предусмотрен, чтобы согреться, ежегодно мы раздаём значки с символикой этого праздника. Они каждый год разные».

И для детей, и для взрослых акция «Первый рассвет» - радостное и светлое событие. И путь этот световой день составил всего 20 минут, теперь он будет только расти.

В этот раз участникам акции повезло, нередко из-за облачности небесное светило не видно вовсе. Да и погода была благосклонна, обычно солнце жители Мурманска встречают при крепких морозах.