День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.26 19:30

Здравствуй, Солнце! На широте Мурманска завершилась полярная ночь

Есть у мурманчан традиция встречать первый рассвет на Солнечной горке, стоя в ожидании появления Солнца.

11 января на её вершине собрались самые позитивные и нетерпеливые мурманчане. Несмотря на крепкий мороз, они пришли компаниями и семьями, ведь за время полярной ночи северяне очень соскучились по солнцу.

Виктория Остроумова: «Во-первых, у моей подруги день рождения, поэтому мне её нужно было чем-то удивить. Решила показать её, как встаёт солнышко».

Альфия Байдулина: «Я очень обрадовалась этому событию, так как именно в мой день встаёт солнце и это очень радует».

Позади у северян почти два месяца темноты, когда солнце даже не показывалось из-за горизонта. Для кого-то это был первый поход на Солнечную горку для встречи рассвета. Но есть те, для кого эта акция стала традицией. Как узнать их в толпе? Очень просто, на них отличительные значки, которые раздают ежегодно всем участникам.

Людмила и Регина Мельниченко: «И ребёнок всегда с нами идёт, даже в такой мороз … Если я не пойду, то и родители не пойдут, а мне жалко родителей».

По мнению местных синоптиков-любителей, это свидание с солнцем стало одним из самых холодных. Ведь температура воздуха днём была ниже минус 24 градусов. Конечно, выдержать такой мороз не всем под силу, если не отогреваться песнями, танцами и, конечно же, ароматным чаем.

Ирина Гвоздева: «Люблю выпить чай с морошкой, а по традиции получить свой 18-й значок».

Пить морошковый чай на Солнечной горке и встречать первый рассвет в 2007 году придумал мурманчанин Александр Пютсеп. Традицию до сих пор поддерживает его семья.

Любовь Пютсеп, мама Александра: «Мне радостно, что мурманчане такие дружные и стойкие, не боятся ни мороза, ни ветра».

Мама семейства в этот раз угощает пряниками и вкусным морошковым чаем весь мир, потому что на Солнечной горке собрались жители не только из России, но и из других стран.

Любовь Пютсеп, мама Александра: «Скинув тучу-одеяло, солнце в небе засияло … Здравствуй, солнышко. Ура!».

И вот долгожданный момент. Все смотрят на юго-восток, где уже появилась тонкая полоска света. Однако на рассвете светило так и не смогло пробить пелену облаков своими яркими лучами…

