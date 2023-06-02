«Зелёная гостиница» поможет мурманчанам в сезон отпусков сохранить комнатные растения

Она открылась в Доме культуры «Первомайский» областного центра.

Про передержку для животных мы уже много слышали, а вот передержка для цветов – звучит необычно. Однако, именно такую интересную акцию запустили сотрудники Дома культуры «Первомайский» на весь летний период.

София Гукова, специалист Дома культуры «Первомайский»: «Наша акция проводится уже второй год подряд. Идея пришла нам после того, как наши коллеги стали приносить свои зелёные растения, овощи и фрукты на время отпуска к нам, чтобы мы могли за ними ухаживать. И потом мы подумали, что это станет отличной идеей новой услуги, таким образом мы можем помочь мурманчанам на время отпуска, приютив их растения».

Если вас смущает тернистый путь, то поверьте - оставить в «гостинице» зелёного любимца совсем несложно.

Например, собралась я в отпуск. Скажем, в Сочи. И я могу взять свой прекрасный цветок, отнести его в Дом культуры и отставить на время своего отсутствия. Здесь о нём точно позаботятся.

По словам сотрудников ДК, к каждому растению у них индивидуальный подход. Говорят, даже включают периодически для зелёных друзей музыку, что тоже влияет на их рост благотворно.

София Гукова, специалист Дома культуры «Первомайский»: «У нас достаточно большое количество коллег в Доме культуры, кто непосредственно занимается цветами и растениями, их любит. У нас очень много своих цветов. Люди, когда приносят свои растения, рассказывают, что какое-то растение любит тень, какое-то пьёт очень много воды, образно говоря. Какой-то цветок лучше поставить на солнечную сторону, какой-то - на теневую. Естественно, все эти вопросы обсуждаются».

Если поближе присмотреться к «зелёной гостинице», то каких растений тут только нет! А ведь акция действует только второй год, но если раньше в ДК своих владельцев дожидались всего около 10 цветов, то в этом году их уже больше 50-ти.

София Гукова, специалист Дома культуры «Первомайский»: «У нас сначала были заявлены только цветы в горшках, но в итоге у нас растёт авокадо, роза, арбуз - всё на свете! Люди приносят даже то, что вот-вот должно зацвести, то, за чем нужен особый уход. А что-то отдают в дар».

Акция «Зелёная гостиница» длится с 25 мая по 5 сентября.