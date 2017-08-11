Зелёная зона на территории областной больницы станет ещё краше

Пациенты Мурманской областной больницы обратили вынимание на то, что в зелёной полосе на территории медицинского учреждения вырубили часть деревьев. При этом посетители медучреждения свои негодования по этому поводу начали массово высказывать в интернете. Но никто из горе-комментаторов не разобрался в ситуации, что же на самом деле происходит.

Все работы по санитарной вырубке были согласованы с комитетом по градостроительству. Специалисты спилили только погибшие насаждения, даже ивняк, который вырос в парковой зоне больницы стихийно, никто не трогал. Перед началом очистки территории администрация медучреждения обратилась в Полярно-альпийский ботанический сад-институт для проведения обследования и разработки эскизного проекта озеленения части территории учреждения. Такой документ уже есть и согласно ему перед административным зданием должны высадить шиповник и сирень взамен погибших деревьев.

Перед зданием уже установили скамейки для пациентов, планируют сделать отдельный тротуар для пешеходов, а в следующем году заменить асфальт на территории городка.

- Производился снос именно аварийных зелёных насаждений и сухостоев, - пояснил Максим Литиев, и.о. заместителя главного врача Мурманской областной больницы по хозяйственным вопросам. - Зелёные насаждения, которые соответствуют требованиям и нормам не подвергались сносу. Весь план работ осуществлялся совместно и под контролем комитета градостроительства города Мурманска.