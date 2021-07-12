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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.21 19:30

«Зелёное будущее» - глава региона Андрей Чибис подписал специальный инвестиционный контракт с компанией «Энел Россия»

Губернатор выразил надежду на то, что проект крупнейшего ветропарка за Полярным кругом будет реализован в срок.

Развитие зелёной энергетики для Заполярья имеет ключевое значение. К тому же, как отметил Андрей Чибис, строительство самого северного ветропарка – это большие инвестиции в размере 23 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проект открывает новые возможности по развитию водородной энергетики. Соответствующее соглашение с «Роснано» подписали на Петербургском экономическом форуме, где компания «Энел» является одним из соучастников этого проекта. Очень рассчитываю, что и ветропарк создаст новый технологический задел у нас на севере и производство водорода, которое потенциально может сложиться на нашей территории,  даст нам новые экономические возможности».

Генеральный директор «Энел Россия» в свою очередь заявил, что поддержка региона для компании имеет ключевое значение, например, в прошлом году власти помогли оперативно решить проблемы с разрушенным в результате весеннего паводка мостом через реку Канентъявр.

Стефан Звегинцов, генеральный директор АО «Энел Россия»: «С поддержкой правительства Мурманской области нам удалось в рекордные сроки построить новый мост, который позволил нам провозить крупногабаритные элементы нашего ветрогенератора на строительные площадки. Это лишь один пример, самый хрестоматийный, но на этом перечень далеко не исчерпан».

Одной из главных тем для обсуждения стало развитие «зелёного образования» в Мурманской области. По словам губернатора, тема экологии в настоящее время приоритетная, именно поэтому с развитием современных технологий региону необходимы специально обученные кадры. Компания «Энел Россия» готова сотрудничать с Заполярьем и в этом направлении.  Подписанный сторонами инвестиционный контракт тому подтверждение. 

 

 

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