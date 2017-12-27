«Зелёные» подвели итоги Года экологии

Защитники природы подводят итоги года экологии. Они не однозначны. Новых национальных парков и заказников в регионе не появилось, а электромобили не заменили бензиновые двигатели. Но есть поводы и для гордости. И судя по всему, в 2018-ом, который, как известно, объявлен Годом добровольчества, волонтерам найдётся много работы во благо природы.

Загрязнённый Кольский залив, сокращающаяся популяция дикого северного оленя, рыбаки-браконьеры - уникальной природе Кольского полуострова угроз хватает. Причина большинства из них - человек. Всемирный Фонд дикой природы знаком многим. Но мало кто догадывается, что интересы лесов и зверей по всему Северо-Западу защищают всего 12 сотрудников этого фонда. Работы очень много. В Год экологии надеялись на широкую поддержку власти и бизнеса. Суеты, действительно, было больше, признаются общественники. А толку?

- Очень многие вопросы, которые были поставлены изначально, например, по законодательству - не решены. Но есть и положительные моменты - очистка Арктики, - отмечает Олег Суткайтис, директор Баренц-отделения WWF. – 2018 год провозглашён Годом добровольчества. А волонтеры - движущая сила большинства акций Фонда. Будущим летом все неравнодушные могут поучаствовать в посадке деревьев на Терском берегу. В планах привлечь 600 помощников и озеленить 5 гектаров песков в Кузомени. Для этого подготовили почти тонну сосновых шишек. Ещё один вечный фронт работ - борьба со свалками, которых много и в воде, и на суше.

Одно из долгожданных достижений этого года - вопрос создания национального парка Хибины, который почти решён. Документы переданы в федеральное правительство. А ещё в этом году Мурманск стал одним из самых активных городов-участников акции «Час Земли». Жители города проявили свою заботу о природе и выключили свет на 60 минут, тем самым подарили планете небольшую возможность передохнуть от нас самих.